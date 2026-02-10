Насколько вырастут пенсии в Азербайджане: министерство назвало суммы

Средняя ежемесячная пенсия в Азербайджане в результате очередной индексации составит 593 маната, а средняя пенсия по возрасту - 632 маната.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев на брифинге для представителей СМИ. Это означает, что по сравнению с 2018 годом средний размер пенсии увеличился в 2,8 раза, а пенсии по возрасту — в 2,7 раза.

В период 2018–2025 годов средний размер ежемесячной пенсии в Азербайджане увеличился с 208 до 543 манатов, а средняя пенсия по возрасту — с 234 до 578 манатов, сказал также замминистра.

Замминистра подчеркнул, что столь существенный рост стал возможен благодаря пяти пакетам социальных реформ, реализованным с 2018 года по поручению Президента Ильхама Алиева.

Он также отметил, что за указанный период минимальная пенсия была увеличена с 110 до 320 манатов, то есть в 2,9 раза. В 2025 году на финансирование пенсионных выплат предусмотрено 7 млрд 993 млн манатов, что в 2,3 раза превышает уровень 2018 года.