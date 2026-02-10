Макрон считает, что Трамп презирает Евросоюз

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что американский лидер Дональд Трамп презирает Евросоюз и добивается его распада.

Как отметил Макрон в интервью газете Financial Times, нынешняя администрация США "открыто анти-европейская", "проявляет презрение" в отношении ЕС и "желает его расчленения".

Президент Франции также признал, что избранная странами Европы стратегия ведения дел с Соединенными Штатами оказалась нерабочей. "Если в отношении нас открыто проявляют агрессию, я думаю, что мы не должны склонять голову или пытаться достичь соглашения. Мы придерживались этой стратегии месяцами. Она не работает", - сказал он.

Источник: ТАСС