​​​​​​​«Вы тоже можете стать спасителем»: TƏBİB благодарит водителей, уступающих дорогу машинам скорой помощи – ВИДЕО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) выразило признательность водителям, уступающим дорогу автомобилям скорой помощи, и призвало всех продолжать демонстрировать подобное образцовое поведение.

«Представленный нами видеоролик носит характер популяризации и поощрения водителей, которые при соблюдении правил дорожного движения уступают дорогу автомобилям скорой помощи, выражения благодарности за проявленное ими внимание и, самое главное, служит примером для других», - отмечают в TƏBİB, подчеркивая, что каждый может быть спасителем.