Шахин Багиров произвел новые назначения
В Государственном таможенном комитете Азербайджана произведены новые назначения
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие приказы подписал председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Шахин Багиров.
Согласно приказу:
- Майор таможенной службы Эльчин Зульфали оглы Гасымзаде назначен начальником Управления аудита;
- Полковник-лейтенант таможенной службы Ровшан Сияфиг оглы Намазов назначен начальником Главного управления таможенной политики;
- Майор таможенной службы Шамиль Ризван оглы Гасанли назначен начальником Управления внутренней безопасности.
286