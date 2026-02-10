Шахин Багиров произвел новые назначения

В Государственном таможенном комитете Азербайджана произведены новые назначения



Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие приказы подписал председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Шахин Багиров.



Согласно приказу:



- Майор таможенной службы Эльчин Зульфали оглы Гасымзаде назначен начальником Управления аудита;



- Полковник-лейтенант таможенной службы Ровшан Сияфиг оглы Намазов назначен начальником Главного управления таможенной политики;



- Майор таможенной службы Шамиль Ризван оглы Гасанли назначен начальником Управления внутренней безопасности.