​​​​​​​Стал известен новый клуб Наримана Ахундзаде

Переговоры с клубом Columbus Crew (MLS, США) по поводу футболиста Наримана Ахундзаде вышли на завершающий этап, и между сторонами достигнута договорённость.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба «Карабах».

Отмечается, что в рамках достигнутого соглашения футболисту разрешено вести переговоры о личных условиях контракта с другой стороной.

«Дополнительная информация о следующих этапах процесса будет официально доведена до общественности», - отмечается в пресс-релизе.