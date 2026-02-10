В Тертере произошло ДТП со смертельным исходом
В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Тертер - Горан, проходящем через село Сейдимли.
Во время движения водитель автомобиля марки JAC, житель Тертерского района Ихтияр Джафаров, потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.
В результате аварии находившийся в автомобиле житель Бардинского района Рамиль Гусейнов (1977 года рождения) скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
