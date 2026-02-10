Симонян связал визит Вэнса с долгосрочной безопасностью Армении

Председатель Национального Собрания Ален Симонян высоко оценил визит вице-президента США Дж. Д. Вэнса в Армению, назвав его историческим событием, открывающим новые возможности для Армении.

“Я поздравляю всех нас с достигнутыми договоренностями, историческим визитом и возможностями, которые открылись перед Арменией. Я не хочу выделять что-то одно, но должен сказать, что речь идет об общем повышении уровня безопасности Республики Армения и о программе, которую мы реализуем. То есть о мире, который наступит не на один-два года, а на десятилетия”, — как сообщает “Арменпресс”, слазал председатель Национального Собрания.