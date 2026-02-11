 BP продала 10% акций в проекте СЭС «Шафаг» венгерской MVM | 1news.az | Новости
BP продала 10% акций в проекте СЭС «Шафаг» венгерской MVM

First News Media13:37 - Сегодня
Британская компания BP продала 10% акций в компании Shafag Jabrayil Solar Limited (SJSL) венгерской MVM Energetika Zrt. (MVM).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении BP-Azerbaijan.

"BP сегодня объявила о продаже 10% акций компании Shafag Jabrayil Solar Limited (SJSL) компании MVM Energetika Zrt. (MVM), что еще больше укрепит партнерство в совместном предприятии, финансирующем крупный солнечный проект BP в Джебраильском районе", - говорится в сообщении.

Речь идет о проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг".

Распределение долей в солнечном энергетическом проекте "Шафаг" теперь выглядит следующим образом: BP - 40,01%, "SOCAR Green" - 39,99%, Фонд развития азербайджанского бизнеса (ФРАБ) - 10% и MVM - 10%.

"Мы очень рады присоединению компании MVM к совместному предприятию по проекту "Шафаг", что является продолжением успешного сотрудничества в рамках проекта "Шахдениз": "MVM привносит в этот проект свой обширный опыт в области эксплуатации энергетических систем и управления передачей электроэнергии. Верим, что их присоединение к совместному предприятию создает образец партнерства, в котором мы сможем учиться друг у друга с целью повышения общей ценности, устойчивости и долгосрочной эффективности проекта", - заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

По данным компании, проект "Шафаг" значительно продвинулся с момента принятия окончательного инвестиционного решения в прошлом году. Подписаны основные контракты, строительные работы уже начались, а поставка панелей в страну осуществляется в соответствии с графиком. Максимальное использование местных ресурсов при проведении строительных работ по проекту является одним из основных обязательств - ожидается, что в пиковый период работ на проекте будет создано около 400 рабочих мест.

Завершение строительства запланировано на 2027 год. Ожидается, что эта станция мощностью 240 МВт, строящаяся в Джебраиле, будет ежегодно производить около 500 ГВт·ч возобновляемой энергии.

