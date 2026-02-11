В Армении завели уголовное дело против задержанных оппозиционеров

Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела против семи членов и сторонников оппозиционной фракции "Победа" ("Ахтанак") Совета старейшин города Вагаршапата Армавирской области, их обвиняют в том, что они в день выборов агитировали избирателей отдать голоса за фракцию.

"В ходе предварительного следствия в отношении семи лиц возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 210 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению права на участие в выборах или референдуме <...>)", - говорится в сообщении.

Имена оппозиционеров в СК Армении пока не раскрывают.

Следственный комитет сообщает, что сейчас задержаны шесть человек, в суд направлены ходатайства об избрании им ареста в качестве меры пресечения, им грозит до шести лет тюрьмы.

Выборы в Совет старейшин Вагаршапата состоялись 16 ноября 2025 года. 30 декабря прошлого года по делу о подкупе избирателей в ходе выборов в Вагаршапате был также задержан и арестован генеральный секретарь оппозиционной партии "Родина" Хачик Галстян.