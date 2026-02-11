В Вашингтоне планируют построить самую большую триумфальную арку в мире

Президент США Дональд Трамп планирует возвести в Вашингтоне триумфальную арку, которая может стать самой высокой в мире, а также второй по высоте постройкой в столице.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его словам, новая триумфальная арка, которая может получить название «Арка Независимости», будет достигать более 50 м в высоту и 50 м в ширину. Кроме того, проектом предусмотрен постамент высотой 7,5 м, а венчать монумент будет копия Статуи Свободы из позолоченной бронзы высотой порядка 18 м. Общая высота арки таким образом превысит 76 м. В результате вашингтонская постройка обгонит Памятник Революции в Мехико, который в настоящее время является самой высокой триумфальной аркой в мире и достигает высоты 67 м.

«Арка Независимости», если она будет возведена, станет второй по высоте постройкой в столице США после монумента Джорджу Вашингтону - обелиска высотой 169 м. «Арка станет одной из главных достопримечательностей не только Вашингтона, но и всего мира», - заявил CNN представитель Белого дома Дэвис Ингл. По словам чиновника, в настоящее время дизайн-проект дорабатывается и затем будет представлен на согласование национальной комиссии по столичному планированию и комиссии по изящным искусствам.

Монумент планируется построить возле Мемориального моста Арлингтона, соединяющего Мемориал Аврааму Линкольну и Арлингтонское кладбище. По данным CNN, такое расположение может сказаться на безопасности полетов в зоне вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. По подсчетам телеканала, самолеты, заходящие на посадку, будут находиться всего в 150 м над землей в месте предполагаемого расположения «Арки Независимости», что практически не оставит пилотам права на ошибку.

В январе 2025 года недалеко от этого места столкнулись гражданский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США. Все находившиеся на борту самолета 64 человека, а также 3 военнослужащих в вертолете погибли.

Источник: ТАСС