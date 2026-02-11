Скончался звезда сериала «Kuruluş: Osman»

В возрасте 45 лет ушёл из жизни известный турецкий актёр Канболат Гёркем Арслан.

Согласно сообщениям турецких СМИ, ночью актёр внезапно почувствовал себя плохо и был срочно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

К.Г.Арслан стал известен благодаря ролям в популярных турецких сериалах и фильмах, включая «Poyraz karayel», где он сыграл Сефера, а также проектам «Çemberimde gül oya», «Bir deli rüzgar», «Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi» и «Kuruluş: Osman», где он исполнил роль Савджи Бея.

Помимо работы на телевидении и в кино, он активно выступал в театре - актёр получил образование в Консерватории государственного университета Хаджеттепе на факультете театра.

Официальные подробности о точной причине смерти актера пока не сообщаются.