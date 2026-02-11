Офис Вэнса заявил, что удаленная публикация о «геноциде армян» была размещена по ошибке

Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса заявил, что публикация в X, впоследствии удаленная, в которой события 1915 года были названы «геноцидом», была размещена по ошибке сотрудником аппарата, пишет Bloomberg.

К записи была прикреплена фотография Вэнса и его супруги у мемориального комплекса «Цицернакаберд».

Согласно разъяснению, публикация была размещена по ошибке сотрудником аппарата, не входящим в состав американской делегации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что изменений в политике США не произошло.

Джо Байден стал единственным президентом США, который официально признал вымышленный армянский «геноцид», что вызвало справедливое недовольство Турции.

Отвечая на вопросы журналистов в Ереване, Вэнс не уточнил, признает ли он так называемый «геноцид армян», отметив, что посещение «Цицернакаберда» было осуществлено по просьбе армянской стороны и в знак уважения к жертвам и правительству Армении.

Читайте по теме:

Вэнс удалил пост в соцcети X, в котором дважды был упомянут «геноцид армян»