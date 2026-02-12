​​​​​​​AISEL сняла клип в лондонском метро – ВИДЕО

Одна из самых ярких представительниц современного азербайджанского шоу-бизнеса AISEL представила новый проект - песню и клип Wood Iron.

Работа уже привлекла внимание поклонников благодаря неожиданному звучанию и визуальной эстетике, заметно отличающимся от всего, что певица выпускала ранее.

Автором музыки выступила сама AISEL, продолжая уверенно развиваться как автор и экспериментировать со стилями - новый трек демонстрирует более смелое и атмосферное звучание, открывая артистку слушателям и зрителям с другой стороны.

Режиссером клипа стал Роял Джафаров - именно он снял все последние видеоработы певицы, сформировав узнаваемый визуальный стиль ее проектов. Подчеркнем, что на этот раз съемки прошли на улицах Лондона и в лондонском метро, что придало видео особую динамику и кинематографичность.