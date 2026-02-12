Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку
Спикер Верховного совета Кыргызстана Нурланбек уулу Тургунбек подал в отставку.
Об этом ТАСС сообщили в аппарате парламента республики.
"Нурланбек уулу Тургунбек подал в отставку. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании (Жогорку Кенеша - прим. ТАСС)", - сказал источник.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 10 февраля уволил своего давнего политического соратника Камчыбека Ташиева с должности зампреда кабмина, главы ГКНБ, а также уволил троих его заместителей по этому ведомству.
Кроме того, президент вывел Погранслужбу из состава ГКНБ и создал СГО, которая займется обеспечением безопасности первых лиц государства.
Большинство киргизских экспертов полагают, что отставка Ташиева может быть связана с предстоящими в стране президентскими выборами.