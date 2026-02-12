 Кино на неделю: Экранизация «Грозового перевала» c Марго Робби и Джейкобом Элорди и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Экранизация «Грозового перевала» c Марго Робби и Джейкобом Элорди и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:43 - Сегодня
Кино на неделю: Экранизация «Грозового перевала» c Марго Робби и Джейкобом Элорди и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

Жанр - драма, мелодрама (Великобритания, США)

Режиссер - Эмиральд Феннел

В главных ролях: Марго Робби, Джейкоб Элорди, Хонг Чау, Элисон Оливер, Шазад Латиф, Мартин Клунес, Юэн Митчелл

Рейтинги: IMDb – 6,2/10, Tomatometer – 66 %

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: По пути домой хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо подбирает на дороге одинокого сироту. Так Хитклифф обретает дом, семью и близкую подругу - с хозяйской дочерью Кэтрин они становятся неразлучны. После смерти мистера Эрншо дом наследует Хиндли, брат Кэтрин. Всю жизнь испытывая неприязнь и ревность к Хитклиффу, Хиндли оставляет парня в поместье лишь на правах прислуги. Единственное, что скрашивает его дни - время, проведённое с Кэтрин.

«ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

Жанр - триллер, драма, криминал (Великобритания, США)

Режиссер - Барт Лэйтон

В главных ролях: Крис Хемсворт, Марк Руффало, Холли Берри, Барри Кеоган, Кори Хокинс, Моника Барбаро, Ник Нолти

Рейтинги: Tomatometer – 88 %

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Дерзкие ограбления неуловимого вора Дэвиса вдоль знаменитого шоссе 101 поставили полицию в тупик. Планируя последнее дело, которое должно стать «ударом всей жизни», он сталкивается с разочаровавшимся страховым брокером Шэрон, переживающей собственный переломный момент. Неожиданное сотрудничество между ними привлекает внимание настойчивого детектива Лу, который стремится раскрыть дело любой ценой, повышая ставки до предела.

«KÜRƏKƏN VS QAYINATA»

Жанр – комедия (Азербайджан)

Режиссер – Валех Ахмедов

В главных ролях: Тарлан Нур Яшар, Шамиль Сулейманов, Мурад Исмаил

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Сакит, отец трёх дочерей, никак не может смириться с тем, что они уже выросли и достигли возраста, когда пора создавать семью. Для него дочери всё ещё маленькие дети. Когда Сакит узнаёт, что у его старшей дочери Лалы и у средней дочери Жали есть парни, он не находит себе места. Вместо того чтобы принять кандидатов в зятья, Сакит начинает подвергать их один за другим всё более сложным и смешным испытаниям…

«РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2: ПИСЬМО МАТЕРИ»

Жанр - драма, приключения (Кыргызстан)

Режиссер - Руслан Акун

В главных ролях: Эмиль Эсеналиев, Павел Майков, Алексей Щербаков, Станислав Бондаренко, Омар Алибутаев

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Старые знакомые - Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка - отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту мальчика.

«GOAT: МЕЧТАЙ ПОКРУПНОМУ»

Жанр - мультфильм, мюзикл, боевик, комедия, приключения, семейный, спорт (США, Бразилия, Япония, Сингапур)

Режиссеры - Тайри Диллихей, Адам Розетт

В главных ролях: Калеб Маклафлин, Гэбриэл Юнион, Ник Кролл, Никола Кохлан, Дэвид Харбор, Стефен Карри, Дженифер Льюис, Пэттон Освальт

Рейтинги: IMDb – 7,0/10, Tomatometer – 86 %

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Козёл Уилл Харрис получает уникальный шанс стать профессионалом в звероболе, контактном виде спорта, где доминируют самые большие и сильные животные. Его новые партнёры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь, но Уилл намерен изменить спорт раз и навсегда.

256

