СМИ: Мирные переговоры по Украине зашли в тупик

Переговоры по урегулированию украинского кризиса «зашли в тупик» из-за несогласия по территориальному вопросу и по поводу присутствия западных войск на Украине.

Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание пишет, что мирный процесс «застопорился», так как Россия твердо настаивает на своих требованиях о выводе ВСУ с территории Донбасса, а Украина не собирается уступать. Также остается нерешенным и вопрос присутствия западных войск в Украине после подписания мира.

«Дипломатия постоянно следует знакомому циклу: Трамп устанавливает крайний срок для прекращения боевых действий, Украина спешит принять участие, а Россия колеблется, но в последний момент предлагает начать переговоры. Затем обсуждения заходят в тупик, потому что обе стороны не могут решить разногласия», – сказано в публикации.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что главным камнем преткновения является территориальный вопрос.

Также на предыдущих трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби 4 и 5 февраля, стороны достигли согласия о том, как будет работать режим прекращения огня и как будет выглядеть демилитаризованная зона в случае прекращения боевых действий, рассказали Politico европейский чиновник и некий источник, знакомый с процессом переговоров.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса может пройти 17 и 18 февраля в США. По его словам, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. Также Зеленский заявил, что конфликт может закончиться в течении нескольких месяцев, «если переговоры будут идти добросовестно».

Источник: Газета.ру