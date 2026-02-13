Власти Армении поставили точку: Карапетян вне премьерской гонки

Самвел Карапетян не может быть кандидатом в премьер-министры или премьер-министром Армении.

Об этом на встрече с журналистами заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алекснанян, отвечая на вопрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am.

«Самвел Карапетян не может быть кандидатом в премьер-министры Армении, Филипп Киркоров не может быть кандидатом в премьер-министры Армении, Владимир Соловьев не может быть кандидатом в премьер-министры Армении, Мадуро не может быть кандидатом в премьер-министры Армении, Илон Маск не может быть кандидатом в премьер-министры Армении», - добавил Алекснанян.

По его словам, невозможно, чтобы его кандидатура была зарегистрирована, так как это запрещено Конституцией и законами Армении.

Бизнесмен Самвел Карапетян выдвинут кандидатом на пост премьера от партии «Сильная Армения».

Накануне С.Карапетян был единогласно избран лидером партии «Сильная Армения».

Российский олигарх был взят под стражу в июне 2025 года после того, как публично поддержал церковь на фоне конфликта между духовенством и властями.

Также бизнесмен обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере.

В конце декабря прошлого года С.Карапетян был переведен под домашний арест.