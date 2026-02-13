В Армении хотят, чтобы миссия ЕС и дальше оставалась в стране

В Армении хотят, чтобы мониторинговая миссия Евросоюза, патрулирующая границу с Азербайджаном, и дальше оставалась в стране.

Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Срок мандата миссии истекает в феврале 2027 г., в связи с чем у чиновника поинтересовались ее дальнейшей судьбой. Григорян дал понять, что Ереван продолжит работать с целью поиска дальнейших форм сотрудничества, в том числе с учетом возможного подписания мирного договора с Азербайджаном.

Один из пунктов договора, как известно, предполагает отказ от размещения третьих сил на границе двух стран.

«Власти Армении хотят, чтобы гражданская миссия наблюдателей Евросоюза (EUMA) продолжила работу до подписания и ратификации мирного договора (с Азербайджаном). Однако, обсуждений о продлении мандата миссии нет», - сказал сегодня журналистам глава EUMA Маркус Риттер.

Срок действующего мандата EUMA завершается в феврале следующего года.

Напомним, долгосрочная миссия ЕС разместилась в Армении с 20 февраля 2023 года сроком на 2 года и изначально состояла из 100 человек. В декабре 2023 года ЕС объявил о расширении миссии до 209 человек (вместо прежних 138). В марте 2024 года парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС. Это соглашение предоставляет наблюдателям иммунитет и льготы, включая неприкосновенность от задержания и ареста. Совет ЕС в конце января 2025 г. принял решение о продлении мандата миссии Европейского союза в Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года.

Источник: Sputnik Армения