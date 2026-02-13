Лига наций УЕФА: Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана

Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, коллектив под руководством главного тренера Айхана Аббасова 27 сентября в Лиге D вступит в борьбу на выездном матче против Литвы. А заключительная встреча нашей сборной в группе 2 также состоится на выезде против Лихтенштейна.

Лига наций УЕФА

Лига D, группа II

27 сентября

18:00. Литва - Азербайджан

1 октября

21:00. Азербайджан - Лихтенштейн

4 октября

18:00. Азербайджан - Литва

13 ноября

23:45. Лихтенштейн – Азербайджан.