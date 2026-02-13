Лига наций УЕФА: Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана
Обнародован календарь матчей сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, коллектив под руководством главного тренера Айхана Аббасова 27 сентября в Лиге D вступит в борьбу на выездном матче против Литвы. А заключительная встреча нашей сборной в группе 2 также состоится на выезде против Лихтенштейна.
Лига наций УЕФА
Лига D, группа II
27 сентября
18:00. Литва - Азербайджан
1 октября
21:00. Азербайджан - Лихтенштейн
4 октября
18:00. Азербайджан - Литва
13 ноября
23:45. Лихтенштейн – Азербайджан.
