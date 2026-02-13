В результате ракетного удара Украины по Белгороду погибли два человека, трое получили ранения
Армия Украины нанесла ракетные удары по городу Белгород в России.
Oб этом заявил губернатор Белгорода Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что в результате инцидента погибли два человека, трое получили ранения.
«Прямой удар нанес серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре. Прекращена подача электроэнергии, тепла и воды. Окна трёх многоквартирных домов разбиты, повреждены фасады. Также пострадали припаркованные автомобили», — сказал Гладков.
241