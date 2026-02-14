Трамп: Для Зеленского открывается прекрасная возможность достичь мира

Украинский лидер Владимир Зеленский должен предпринять усилия по достижению мирного соглашения, и имеет для этого все возможности.

Как передают зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Россия также проявляет заинтересованность в урегулировании конфликта в Украине.

«Зеленский должен двигаться (к миру — ред.). Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — сказал американский лидер журналистам.