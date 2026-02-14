Кир Стармер: Великобритания стремится к более глубокой интеграции с ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен о намерении добиться более глубокой интеграции Соединенного Королевства с Евросоюзом.

"Премьер-министр рассказал о своих больших амбициях по поводу будущего партнерства между Великобританией и ЕС. Он обозначил свое желание дальнейшей интеграции в сфере экономики, обороны и технологий в интересах большей безопасности, более сильного экономического роста и более высоких жизненных стандартов для британцев", - говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его переговоров с председателем ЕК. Они прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нет сомнений, в чем заключается национальный интерес, и я всегда буду бороться за то, что лучше всего для Соединенного Королевства", - подчеркнул Стармер. В релизе отмечается, что политики также обсудили вопрос укрепления безопасности и шаги по переходу к "более европейской НАТО при сохранении крепких трансатлантических связей".