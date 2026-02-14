Пентагон: США хотят стабильных отношений с Китаем

США хотят стабильных отношений с Китаем и не пытаются задушить его экономику. Об этом заявил заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не пытаемся задушить Китай <...>. Китай считает, что мы пытаемся задушить их [экономический] рост или сдерживать их, но мы не пытаемся делать этого. Чего мы хотим, так это быть уверенными, что мы, наши союзники и партнеры действуем с позиции силы", - сказал он.

Колби отметил, что Вашингтон заинтересован в "стабильных и добропорядочных отношениях с Китаем", хочет "избежать конфликта <...> и вести взаимовыгодную торговлю". "Однако мы понимаем, что должны делать это с позиции силы", - добавил он. "Мы понимаем и уважаем огромные достижения Китая в сфере экономического развития, значительное наращивание военной мощи. Мы действуем соответственно - относимся с уважением и смотрим на ситуацию трезво, чтобы добиться благоприятного баланса сил и стабильности", - заключил заместитель шефа Пентагона.

Источник: ТАСС