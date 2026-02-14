Зеленский: США хотят заключить мир как можно быстрее

США настаивают на том, что гарантии безопасности Украине могут быть предоставлены только одновременно с подписанием остальных документов об урегулировании, но не раньше.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это абсолютно правдивая информация. <...> США открыто обозначили нам, что они хотят заключить мир как можно быстрее. <...> Они хотят подписать все документы разом. Я сказал, что Украине лучше сначала подписать гарантии безопасности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: ТАСС