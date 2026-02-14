Швейцария подтвердила переговоры США и Ирана в Женеве на следующей неделе

Оман на следующей неделе организует переговоры между США и Ираном в Женеве.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Гобе.

"МИД Швейцарии поддерживает контакты со сторонами и вновь заявил о своей готовности поддержать любую дипломатическую инициативу, направленную на деэскалацию конфликта. В этом контексте МИД подтверждает, что Султанат Оман проведет переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в Женеве на следующей неделе", - отметил Гобе. Он подчеркнул, что конфедерация "приветствует и поддерживает эти переговоры". По его словам, Швейцария готова "в любое время предложить свои добрые услуги для содействия диалогу" между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что американская делегация планирует провести 17 февраля в Женеве наряду с переговорами по Украине дипломатические консультации по Ирану.