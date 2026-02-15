 Зеленский и Рубио обсудили в Мюнхене ход мирных переговоров | 1news.az | Новости
В мире

First News Media00:00 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский и и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в Мюнхене последствия российских ударов по украинским энергетическим объектам и ход мирных переговоров.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Я проинформировал (Рубио - ред.) о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Обсудили, как можно помочь Украине защищать жизни во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость", - следует из публикации.

По словам Зеленского, они также детально обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи между Киевом, Вашингтоном и Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю США за конструктивный подход. Затронули и вопрос последовательности шагов. Важно, чтобы было продвижение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", - заключил украинский лидер.

Источник: Report

