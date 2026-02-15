 В Азербайджанской армии прошли церемонии принятия присяги молодых солдат | 1news.az | Новости
В Азербайджанской армии прошли церемонии принятия присяги молодых солдат

First News Media15:24 - Сегодня
15 февраля в Азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами в соответствии с планом подготовки на 2026 год, утверждённым министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Как сообщает 1news.az, об этом информировало Министерство обороны.

После торжественного выноса боевых знамен на плацы под сопровождение военных оркестров мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Молодые солдаты, приняв военную присягу, пообещали верно служить Родине.

Представители Министерства обороны и командиры воинских частей поздравили военнослужащих со знаменательным днём, пожелав им верности Родине, государству и Верховному главнокомандующему, примерной службы, повышения боевой подготовки и точного выполнения приказов.

Родители военнослужащих выразили гордость за службу своих детей и поблагодарили руководство страны и Министерства обороны за созданные условия.

Церемонии завершились торжественным прохождением военнослужащих перед трибунами маршем.

