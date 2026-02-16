Погода на вторник: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 17 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и вечером в некоторых районах возможен туман. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +4…+8 °C, днём +15…+19 °C. Атмосферное давление понизится с 758 до 753 мм рт. ст., относительная влажность - 70–80 %.

В остальных районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +5…+10 °C, днём +19…+23 °C; в горах ночью +3…+8 °C, днём +13…+18 °C.

