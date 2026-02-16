Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с туманом

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.

В обращении отмечается, что поскольку туман серьёзно затрудняет своевременную и чёткую видимость других участников движения, а также дорожных знаков, разметки и в целом средств регулирования, водителей просят быть особенно внимательными в такую погоду, выбирать скорость с учётом метеоусловий, убедиться в исправности транспортных средств - в частности, внешних световых приборов - и строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, а также во время обгона и манёвров.

Пешеходам также следует учитывать, что в условиях тумана водителям сложнее видеть проезжую часть и обочины, и, выходя на дорогу в такую погоду, не забывать о чувстве ответственности.

Читайте по теме:

Как долго в Баку продлится туман?