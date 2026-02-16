 В клинике «Medi Hall» начато расследование после смерти пациентки - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В клинике «Medi Hall» начато расследование после смерти пациентки - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:50 - Сегодня
В клинике «Medi Hall» начато расследование после смерти пациентки - ОБНОВЛЕНО

По факту смерти пациентки в клинике MediHall Hospital проводится расследование.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было отмечено, что в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование по факту смерти Нигар Исмайловой (1983 года рождения), скончавшейся через три дня после операции, проведенной 10 февраля в клинике MediHall Hospital, расположенной на территории Бинагадинского района столицы.

«Будет обеспечено полное, всестороннее и объективное расследование причин произошедшего, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства.

11:15

В Баку после пластической операции скончалась пациентка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

Согласно информации, 10 февраля в госпитале «Medi Hall», расположенном на улице Саттара Бахлулзаде, Нигяр Исмайловой (1983 года рождения) была проведена операция по моделированию фигуры (липосакция). Спустя некоторое время состояние женщины резко ухудшилось.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 13 февраля пациентка скончалась.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района проводится расследование.

Поделиться:
1605

Актуально

Мнение

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру ...

Политика

Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Сербии приняли участие в неформальном завтраке - ФОТО

Общество

В марте будет 17 нерабочих дней

Общество

СМИ: Глава TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности

Продолжается прием заявок на Urban Expo в рамках WUF13 в Баку

В марте будет 17 нерабочих дней

Очередная группа переселенцев в составе 30 семей отправилась в город Ходжалы - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Азербайджане температура воздуха достигнет 20 градусов тепла

Задержан ещё один обвиняемый в поджоге ресторана в Баку - ВИДЕО

Уволен директор Русского драмтеатра

Пенсии в Азербайджане индексируются и повышаются на 9,3%

Последние новости

Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и Балкан

Сегодня, 13:42

СМИ: Глава TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности

Сегодня, 13:38

Президенты Азербайджана и Сербии приняли участие в неформальном завтраке - ФОТО

Сегодня, 13:32

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру сотрудничества

Сегодня, 13:28

Продолжается прием заявок на Urban Expo в рамках WUF13 в Баку

Сегодня, 13:25

В марте будет 17 нерабочих дней

Сегодня, 13:05

Очередная группа переселенцев в составе 30 семей отправилась в город Ходжалы - ФОТО

Сегодня, 12:53

Правящая партия Армении: перед законом все равны, в том числе католикос

Сегодня, 12:50

В Израиле гражданина страны арестовали по подозрению в работе на Иран

Сегодня, 12:40

Cтратегический и культурный центр региона: Каким увидел Баку XIX века Александр III - ФОТО

Сегодня, 12:23

В канцелярию Нетаньяху поступил подозрительный конверт

Сегодня, 12:15

Судебный процесс по делу Варданяна продолжится 17 февраля

Сегодня, 12:12

В Баку состоялся Венский благотворительный бал в Fairmont Flame Towers - главное международное светское событие сезона - ФОТО

Сегодня, 12:10

Обнародован предвыборный список правящей партии Армении во главе с Пашиняном

Сегодня, 12:07

Доля экс-министра Украины в схеме «Мидас» составила $12 млн, установило следствие

Сегодня, 12:03

В клинике «Medi Hall» начато расследование после смерти пациентки - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

В Берлине прошли Дни азербайджанского кино - ФОТО

Сегодня, 11:42

В сербской общественно-политической газете «Politika» опубликована статья о городе Агдам

Сегодня, 11:35

Сын свергнутого шаха призвал США к «гуманитарной интервенции» в Иран

Сегодня, 11:32

Садыр Жапаров исключил переворот в Кыргызстане

Сегодня, 11:25
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36