Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению

Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян принял делегацию во главе с главой Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и политики Восточного соседства Гертом Яном Купманом.

По сообщению «Арменпресс» со ссылкой на правительство Армении, на встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией стратегической повестки партнерства Армения-ЕС, с особым акцентом на важность полного выполнения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Мгер Григорян и Герт Ян Купман также обменялись мнениями о региональных программах развития транспортной инфраструктуры и затронули инициативу «Перекресток мира». Собеседники также обсудили совместную работу, проводимую в рамках Экономического и инвестиционного плана.

В преддверии визита комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос и саммита Армения-ЕС стороны договорились продолжить работу по определению возможных новых инициатив в области сотрудничества Армения-ЕС.