 Суд в Армении обязал Церковь восстановить в должности лишенных сана иереев
Армения

Суд в Армении обязал Церковь восстановить в должности лишенных сана иереев

First News Media16:40 - Сегодня
Суд в Армении обязал Церковь восстановить в должности лишенных сана иереев

Суд принял беспрецедентное в истории судопроизводства Армении решение, постановив в качестве обеспечительной меры по искам, чтобы Первопрестольный Эчмиадзин восстановил в должности бывших иереев Степана Асатряна и Арамаиса Тахмазяна, лишенных сана.

Об этом сообщается на сайте судебной информации Datalex.

Отмечается, что суд обязал Армянскую Апостольскую церковь обеспечить служение Асатряна в качестве духовного пастыря монастыря Сурб Ованаванк, а Арамаиса Тахмазяна – в качестве духовного пастыря Талинского региона до вступления в законную силу окончательного судебного акта по гражданскому делу.

Суд также потребовал от ААЦ представить доказательства, подтверждающие факты, лежащие в основе патриаршего распоряжения Гарегина II о лишении сана, а также внутренние и индивидуальные правовые акты, на которые в нем была сделана ссылка, и договоры, регулирующие деятельность Асатряна и Тахмазяна.

Отметим, что Армянская Апостольская церковь сама ранее подала иск против расстриги Степана (Арама) Асатряна, требуя обязать лишенного сана священнослужителя сдать ключи от квартиры в Ереване, находящейся на балансе ААЦ, а также ключи от монастыря Ованаванк в Арагацотнской области.

Что касается Тахмазяна, то он был лишен сана иерея 3 декабря.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства.

На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в провластных пабликах появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили католикоса Гарегина II в попытках замять кощунственный поступок архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера (сам владыка Хачатрян отрицает свою причастность), и заявили, что тем самым патриарх покровительствует кощунству. В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном. Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, с миссией главы Церкви. 4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской церкви.

