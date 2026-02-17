 Брата и племянника Католикоса всех армян перевели под домашний арест | 1news.az | Новости
Армения

Брата и племянника Католикоса всех армян перевели под домашний арест

First News Media21:00 - Сегодня
Брата и племянника Католикоса всех армян перевели под домашний арест

Брат Католикоса всех армян Гарегина II — Геворк Нерсисян и его сын Амбарсум Нерсисян освобождены под домашний арест.

Как сообщают армянские СМИ, мера пресечения, избранная в отношении Геворка Нерсисяна и Амбарсума Нерсисяна изменена: они освобождены под трёхмесячный домашний арест под залог в один миллион драмов.

Отметим, что Геворк Нерсисян и Амбарсум Нерсисян были задержаны 3 ноября. Их обвиняют в препятствовании избирательной кампании прозападной Республиканской партии на выборах в городе Вагаршапат.

