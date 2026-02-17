 СМИ: Непал перестанет выдавать лицензии на штурм Эвереста любителям | 1news.az | Новости
В мире

СМИ: Непал перестанет выдавать лицензии на штурм Эвереста любителям

First News Media09:22 - Сегодня
СМИ: Непал перестанет выдавать лицензии на штурм Эвереста любителям

Власти Непала намерены запретить выдачу лицензий для восхождения на Эверест (Джомолунгма, 8 848,86 м) для любителей.

Как сообщила газета The Daily Telegraph, основной причиной такого решения заявлена перегруженность самой высокой горы на планете туристами, в том числе популярными блогерами и малоподготовленными альпинистами.

Издание цитирует директора департамента туризма южноазиатской страны Химала Гаутама. Он сообщил газете, что разрешение на штурм Эвереста "будет выдано лишь после того, как заявитель предоставит доказательства, что он до этого покорил как минимум одну вершину высотой более 7 тыс. м в Непале". Гаутама добавил, что непальские горы обладают "собственными характеристиками и сложностями", поэтому наличие опыта восхождений в аналогичных условиях поможет снизить риск происшествий.

Газета замечает, что подобным образом Катманду надеется повысить привлекательность и других 462 вершин, которые можно покорить в Непале.

Издание обращает внимание на чрезмерную перегруженность троп, ведущих на пик Эвереста. Так, в 2019 году весь мир облетела фотография огромной очереди из альпинистов, скопившихся на высоте свыше 8 тыс. м, то есть уже в так называемой зоне смерти. Давление кислорода на таких высотах составляет всего лишь треть от доступного на уровне моря, что недостаточно для поддержания жизни человека в течение продолжительного времени. Тот год, говорится в статье, унес жизни 11 человек.

Резко возросшая популярность Эвереста подтверждена и статистикой. 29 мая 1953 года новозеландец Эдмунд Хилари (1919-2008) и непальский шерпа Тенцинг Норгей (1914-1986) стали первыми людьми, достигшими вершины Эвереста. Всего в тот год было предпринято 33 попытки покорить этот пик. Уже в 1980 году соотношение общих и успешных попыток составило 234 к 8, а в 2024 году - 1 263 к 892.

Daily Telegraph приводит мнение британки Адрианы Браунли, которая в 2022 году в возрасте 23 лет стала самой молодой альпинисткой в мире, покорившей 14 высочайших вершин мира. Она назвала идею глупой, хотя и признала, что перегруженность Эвереста это факт. "Безопасность можно повысить и другими способами, например, обеспечив, чтобы компании предоставляли услуги на определенном уровне, а их шерпы действительно имели опыт, или гарантировав, что альпинисты уже были на высоте 6,5 тыс., а не 7 тыс. м", - сказала она. Браунли предложила властям Непала расценивать как достаточное условие для выдачи лицензии на штурм Эвереста покорение непальской вершины Ама-Даблам (6 812 м) или аргентинской горы Аконкагуа (6 959 м).

