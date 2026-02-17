Макрон оставил жену в одиночестве на выходе из самолета в Индии - ВИДЕО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 17 февраля высмеял поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который оставил свою жену Брижит на мгновение при прибытии в Индию.

Инцидент произошёл в индийском аэропорту: когда открылись двери самолёта, Макрон на секунду показался на выходе, но затем резко вернулся в салон, оставив супругу у открытого люка. Спустя некоторое время президент вновь вышел из самолёта, уже вместе с Брижит, и они продолжили спуск по трапу.

Флориан Филиппо в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) задался вопросом о причинах столь странного поведения главы государства. «Что же там (в самолёте — Ред.) всё-таки произошло?!» — написал политик, прикрепив видео инцидента.

Трёхдневный визит Макрона в Индию продлится с 17 по 19 февраля.