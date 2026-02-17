Армянские оппозиционеры создают антипашиняновский фронт

Бывший глава Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян может присоединиться к блоку главы "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, пишет "Грапарак".

"Уже начались переговоры между лидером партии "Отечество" Артуром Ванецяном и Гагиком Царукяном", – говорится в публикации.

Газета напоминает, что 15 февраля решение присоединиться к платформе Царукяна – "Предложение Армении" – приняла партия "Мать Армения" во главе с Андраником Теваняном.

В том же формате в выборах намерена участвовать партия "Демократическая альтернатива", возглавляемая Суреном Суренянцем.

Напомним, парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.