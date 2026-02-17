В Армении у экс-депутата могут конфисковать активы на сумму свыше $19 млн

Генпрокуратура Армении хочет конфисковать у бывшего губернатора Сюника, экс-депутата Ваге Акопяна более $19,6 млн.

Прокуратура обратилась в Антикоррупционный суд Армении для конфискации имущества у самого Акопяна, его жены Элизабет Петросян, родителей, брата Карена Акопяна и его семьи (жены и детей) имущество и денежные средства.

В частности, речь идет о 9 единицах недвижимости, 3 транспортных средствах, праве на заимствования на сумму в 122,6 млн драмов, облигации на сумму $741 тыс., вклады на $240 тыс., более 7,33 млрд драмов.

6 ноября стало известно, что эс-губернатор Сюника, бывший депутат от блока "Армения" Ваге Акопян, ранее возглавлявший партию "Возрождающаяся Армения", объявлен в розыск.

Напомним, в сентябре 2024-го по делу об экономических преступлениях были арестованы брат экс-губернатора, директор завода "Чистое железо" Карен Акопян и заместитель гендиректора Зангезурского медно-молибденового комбината Нарек Амбарян.

Ваге Акопян в 2016-2018 гг. был губернатором Сюникской области, а до этого занимал пост административного директора Зангезурского ММК. Акопян избрался в парламент в составе блока "Армения" в 2021 году. В 2022 году он сложил мандат.

Источник: Sputnik Армения