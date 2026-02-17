Власти Ирана заявили о готовности временно приостановить обогащение урана

Иранские власти заявили о готовности временно приостановить процесс обогащения урана и отправить часть накопленных запасов за пределы страны.

Oб этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, в переговорах с партнерами в регионе представители Ирана дали понять, что могут прекратить обогащение урана на период до трех лет. Также Тегеран рассматривает вариант передачи части обогащенного урана третьей стороне.