Власти Ирана заявили о готовности временно приостановить обогащение урана
Иранские власти заявили о готовности временно приостановить процесс обогащения урана и отправить часть накопленных запасов за пределы страны.
Oб этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, в переговорах с партнерами в регионе представители Ирана дали понять, что могут прекратить обогащение урана на период до трех лет. Также Тегеран рассматривает вариант передачи части обогащенного урана третьей стороне.
