Вводятся штрафы за курение электронных сигарет на улицах и в общественных местах

За курение электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах будут вводиться штрафы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, это нашло отражение в предлагаемой поправке к Кодексу об административных проступках, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, с 1 апреля за использование электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах будет применяться штраф в размере 30 манатов.

Отметим, что согласно поправке к закону «О табаке и табачных изделиях», с 1 апреля запрещаются импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.