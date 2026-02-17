В Азербайджане прогнозируют до 24 градусов тепла

18 февраля в Азербайджане ожидается повышение температуры воздуха до 24 градусов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5–8°, днем - 10–14° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70–80 %.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5–10°, днем - 19–24° тепла. В горах ночью ожидается 3–8°, днем - 13–18° тепла.