В Билясуваре мужчина обокрал 7 домов

В Билясуваре задержан серийный вор, обокравший семь домов.

Как сообщает 1news.az, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи 40-летний Таджеддин Мансуров.

Первоначально он был задержан за кражу золотых украшений на сумму 1100 манатов из одного частного дома.

Однако в ходе расследования была установлена его причастность к кражам еще из шести домов на территории района.

По данным фактам в Билясуварском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.