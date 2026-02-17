В Билясуваре мужчина обокрал 7 домов
В Билясуваре задержан серийный вор, обокравший семь домов.
Как сообщает 1news.az, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи 40-летний Таджеддин Мансуров.
Первоначально он был задержан за кражу золотых украшений на сумму 1100 манатов из одного частного дома.
Однако в ходе расследования была установлена его причастность к кражам еще из шести домов на территории района.
По данным фактам в Билясуварском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.
Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.
