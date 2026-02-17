 Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну

Фарида Багирова12:03 - Сегодня
Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну

«Эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их. […] Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны».

Эта цитата Президента Азербайджана Ильхам Алиев из интервью телеканалу France 24 в Мюнхене 14 февраля, вынесена в эпиграф неслучайно. Она со всей очевидностью демонстрирует, что, когда речь заходит о преступлениях против человечности, история знает только один принцип - неотвратимость ответственности. Любые попытки представить их как предмет торга, компромисса или «гуманитарного смягчения» неизбежно вступают в конфликт с самой логикой международного правосудия. Преступления против человечества не могут быть предметом переговоров - их обсуждают в судах, а не за столом дипломатического компромисса.

Сегодня в Бакинском военном суде был зачитан приговор гражданину Армении Рубену Варданяну, обвиняемому в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях. Решением суда Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы.

Статьи Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по делу Варданяна охватывают практически весь спектр тяжких и особо тяжких преступлений:

- планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны,

- депортация или принудительное переселение населения,

- преследование,

- насильственное исчезновение людей,

- лишение свободы в нарушение норм международного права,

- применение пыток,

- наемничество,

- нарушение законов и обычаев войны

- нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов,

- умышленное убийство,

- покушение на умышленное убийство,

- незаконное предпринимательство,

- терроризм,

- финансирование терроризма,

- организация преступного сообщества,

- незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,

- деяния, создающие угрозу авиационной безопасности,

- насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства,

- создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп,

- незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики.

Как видно, масштаб и характер предъявленных обвинений выводят дело в категорию процессов с максимальной степенью правовой ответственности.

Напомним, что 5 февраля Бакинский военный суд вынес приговор гражданам Армении Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Давиду Бабаяну, Левону Мнацаканяну и другим лицам, обвиняемым в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Решением суда, некоторые из них были приговорены к пожизненному лишению свободы, другие - к срокам от 15 до 19 лет. При этом часть обвиняемых была признана виновной в преступлениях, подпадающих под статью о пожизненном заключении, и эти обвинения были полностью подтверждены в ходе судебного разбирательства. Однако, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджана, лица, достигшие 65-летнего возраста до вынесения приговора, не могут быть приговорены к пожизненному заключению. С этой точки зрения вынесенный приговор демонстрирует строгое соблюдение закона со стороны азербайджанской судебной системы, которая не отступает от правовых норм даже в отношении лиц, виновных в тяжелейших преступлениях.

Сравнение с судебным разбирательством над нацистскими лидерами после Второй мировой войны не является бытовой риторической гиперболой - это сознательная попытка вписать современный политико-правовой конфликт в рамки универсальной ответственности за преступления против человечности.

И, возможно, так же, как Нюрнбергский процесс стал ключевым прецедентом международного правосудия XX века, процессы в Баку могут стать одним из ориентиров международного правосудия XXI века - примером неотвратимости ответственности за тяжелейшие преступления и строгого соблюдения законности.

Именно поэтому даты 5 и 17 февраля войдут в историю как дни торжества справедливости, символом принципа неотвратимости наказания.

В этом контексте «просьбы помиловании» или «жестах доброй воли» сталкиваются с железной логикой и непреклонной позицией Президента Азербайджана. Он ясно обозначил ее В интервью France 24:

- А Вы могли бы что-то сделать в этом отношении, господин Президент?

- Что Вы имеете в виду?

- Перевернуть страницу и помиловать их или что-то в этом роде? Это был бы жест доброй воли с Вашей стороны. Это же в Ваших полномочиях.

- Знаете, эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их.

- То есть для Вас это то же самое?

- Да, абсолютно верно. Даже хуже, гораздо хуже. Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны.

Эти слова главы государства - не просто политическое заявление.

Это четкая и принципиальная позиция: за тяжкие преступления против человечности нет помилования, нет срока давности и нет смягчающих обстоятельств.

Закон действует без компромиссов, а ответственность - без снисхождения.

Поделиться:
570

Актуально

Мнение

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену ...

Общество

Пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане прогнозируют до 24 градусов тепла

Общество

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

Мнение

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну

Рауф Агамирзаев: «Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь к формированию устойчивой транспортной сети региона»

Дело Католикоса: право, власть и пределы сакрального авторитета в современной Армении

Азербайджано-армянский диалог в Цахкадзоре: мнения участников

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Новые правила игры: Азербайджан и США формируют экономическое партнерство будущего

Рауф Агамирзаев: «Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь к формированию устойчивой транспортной сети региона»

Эффект Вэнса: как Баку стал точкой опоры американской стратегии в Евразии

Транспорт как оружие влияния: Москва борется за логистику региона

Последние новости

Пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:43

Приговор Шахину Шихлински вынесут в марте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Агентство пищевой безопасности выясняет причины отравления детей в Гейгеле

Сегодня, 14:37

Армения и США обсудили направления укрепления военного сотрудничества

Сегодня, 14:25

Названа причина теплой погоды в Азербайджане в феврале

Сегодня, 14:10

Свидетель: Из горящего здания в Баку эвакуировано около 20 жителей

Сегодня, 14:05

Изменен приговор в отношении иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов

Сегодня, 13:57

Иран на переговорах потребовал от США полного снятия санкций - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:45

По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге «Баксол» допрошен свидетель в суде

Сегодня, 13:40

В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве под видом «выгодных кредитов» - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Представлен новый логотип Управления мусульман Кавказа

Сегодня, 13:25

В Азербайджане прогнозируют до 24 градусов тепла

Сегодня, 13:20

Является ли горевшее в центре Баку здание историческим памятником? - Официальный ответ

Сегодня, 12:55

В Баку проходит учебный курс НАТО - ФОТО

Сегодня, 12:50

Учительница лицея «İdrak», раненная учеником, выписана из больницы

Сегодня, 12:32

Вводятся штрафы за курение электронных сигарет на улицах и в общественных местах

Сегодня, 12:05

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну

Сегодня, 12:03

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

Сегодня, 11:47

В Азербайджане вводятся крупные штрафы за оборот и использование электронных сигарет

Сегодня, 11:43

В этот день бакинское метро будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 11:40
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36