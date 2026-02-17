Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну

«Эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их. […] Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны».

Эта цитата Президента Азербайджана Ильхам Алиев из интервью телеканалу France 24 в Мюнхене 14 февраля, вынесена в эпиграф неслучайно. Она со всей очевидностью демонстрирует, что, когда речь заходит о преступлениях против человечности, история знает только один принцип - неотвратимость ответственности. Любые попытки представить их как предмет торга, компромисса или «гуманитарного смягчения» неизбежно вступают в конфликт с самой логикой международного правосудия. Преступления против человечества не могут быть предметом переговоров - их обсуждают в судах, а не за столом дипломатического компромисса.

Сегодня в Бакинском военном суде был зачитан приговор гражданину Армении Рубену Варданяну, обвиняемому в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях. Решением суда Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы.

Статьи Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по делу Варданяна охватывают практически весь спектр тяжких и особо тяжких преступлений:

- планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны,

- депортация или принудительное переселение населения,

- преследование,

- насильственное исчезновение людей,

- лишение свободы в нарушение норм международного права,

- применение пыток,

- наемничество,

- нарушение законов и обычаев войны

- нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов,

- умышленное убийство,

- покушение на умышленное убийство,

- незаконное предпринимательство,

- терроризм,

- финансирование терроризма,

- организация преступного сообщества,

- незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,

- деяния, создающие угрозу авиационной безопасности,

- насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства,

- создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп,

- незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики.

Как видно, масштаб и характер предъявленных обвинений выводят дело в категорию процессов с максимальной степенью правовой ответственности.

Напомним, что 5 февраля Бакинский военный суд вынес приговор гражданам Армении Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Давиду Ишханяну, Давиду Бабаяну, Левону Мнацаканяну и другим лицам, обвиняемым в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Решением суда, некоторые из них были приговорены к пожизненному лишению свободы, другие - к срокам от 15 до 19 лет. При этом часть обвиняемых была признана виновной в преступлениях, подпадающих под статью о пожизненном заключении, и эти обвинения были полностью подтверждены в ходе судебного разбирательства. Однако, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджана, лица, достигшие 65-летнего возраста до вынесения приговора, не могут быть приговорены к пожизненному заключению. С этой точки зрения вынесенный приговор демонстрирует строгое соблюдение закона со стороны азербайджанской судебной системы, которая не отступает от правовых норм даже в отношении лиц, виновных в тяжелейших преступлениях.

Сравнение с судебным разбирательством над нацистскими лидерами после Второй мировой войны не является бытовой риторической гиперболой - это сознательная попытка вписать современный политико-правовой конфликт в рамки универсальной ответственности за преступления против человечности.

И, возможно, так же, как Нюрнбергский процесс стал ключевым прецедентом международного правосудия XX века, процессы в Баку могут стать одним из ориентиров международного правосудия XXI века - примером неотвратимости ответственности за тяжелейшие преступления и строгого соблюдения законности.

Именно поэтому даты 5 и 17 февраля войдут в историю как дни торжества справедливости, символом принципа неотвратимости наказания.

В этом контексте «просьбы помиловании» или «жестах доброй воли» сталкиваются с железной логикой и непреклонной позицией Президента Азербайджана. Он ясно обозначил ее В интервью France 24:

- А Вы могли бы что-то сделать в этом отношении, господин Президент?

- Что Вы имеете в виду?

- Перевернуть страницу и помиловать их или что-то в этом роде? Это был бы жест доброй воли с Вашей стороны. Это же в Ваших полномочиях.

- Знаете, эти люди совершили серьезные преступления против человечества. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их.

- То есть для Вас это то же самое?

- Да, абсолютно верно. Даже хуже, гораздо хуже. Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны.

Эти слова главы государства - не просто политическое заявление.

Это четкая и принципиальная позиция: за тяжкие преступления против человечности нет помилования, нет срока давности и нет смягчающих обстоятельств.

Закон действует без компромиссов, а ответственность - без снисхождения.