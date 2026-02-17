 По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге «Баксол» допрошен свидетель в суде | 1news.az | Новости
По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге «Баксол» допрошен свидетель в суде

First News Media13:40 - Сегодня
По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге «Баксол» допрошен свидетель в суде

Продолжился судебный процесс по уголовному делу Азера Джумшудова, начальника участка по аварийно-восстановительным работам службы канализационных коллекторов и напорных услуг Бакинского управления водоканала, обвиняемого в трагической гибели 27-летнего Джумшуда Джумшудлу в районе дороги "Баксол" в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report, на судебном заседании в Наримановском районном суде под председательством судьи Гюльтекин Асадовой выступил свидетель Яшар Ахмедов.

Он рассказал, что работает начальником отдела ремонта и строительства в Бакинском управлении водоканала:

"До инцидента на этом месте были установлены перила и натянута защитная лента. Необходимо выяснить, кто демонтировал эту конструкцию. Я сам туда накануне инцидента не ездил, поехал Азер Джумшудов, сделал фотографии с места и присылал мне. Контроль за участком, где установлено защитное оборудование, не входит в наши обязанности, это должны делать руководители".

По его словам, материалы для ликвидации аварийной ситуации на указанном участке дороги были выделены с опозданием.

"Поставка материалов для ремонта участка заняла больше месяца. Я работаю в этой сфере с 2011 года. Обычно поставка материалов для ремонта мест аварий не занимает много времени".

Ахмедов добавил, что на данном участке над канализационной линией незаконно построены магазины, и юристы организации регулярно информируют владельцев этих объектов об опасности.

Следующее судебное заседание состоится 3 марта, будут заслушаны показания свидетелей.

Напомним, что инцидент произошел 26 июня этого года, когда 27-летний Джумшуд Джумшудлу, проходя по территории, провалился в канализационный коллектор из-за обрушения дорожного покрытия. Тело Джумшуда Джумшудлу было найдено в канализационном очистном резервуаре, расположенном в поселке Говсан Сураханского района.

К ответственности привлечен начальник аварийно-восстановительного участка коллекторов и напорных служб канализации Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Азеру Джумшудову предъявлено обвинение по статье 314.2 УК - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

Пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:43

Приговор Шахину Шихлински вынесут в марте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Агентство пищевой безопасности выясняет причины отравления детей в Гейгеле

Сегодня, 14:37

Армения и США обсудили направления укрепления военного сотрудничества

Сегодня, 14:25

Названа причина теплой погоды в Азербайджане в феврале

Сегодня, 14:10

Свидетель: Из горящего здания в Баку эвакуировано около 20 жителей

Сегодня, 14:05

Изменен приговор в отношении иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов

Сегодня, 13:57

Иран на переговорах потребовал от США полного снятия санкций - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:45

По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге «Баксол» допрошен свидетель в суде

Сегодня, 13:40

В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве под видом «выгодных кредитов» - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Представлен новый логотип Управления мусульман Кавказа

Сегодня, 13:25

В Азербайджане прогнозируют до 24 градусов тепла

Сегодня, 13:20

Является ли горевшее в центре Баку здание историческим памятником? - Официальный ответ

Сегодня, 12:55

В Баку проходит учебный курс НАТО - ФОТО

Сегодня, 12:50

Учительница лицея «İdrak», раненная учеником, выписана из больницы

Сегодня, 12:32

Вводятся штрафы за курение электронных сигарет на улицах и в общественных местах

Сегодня, 12:05

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну

Сегодня, 12:03

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

Сегодня, 11:47

В Азербайджане вводятся крупные штрафы за оборот и использование электронных сигарет

Сегодня, 11:43

В этот день бакинское метро будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 11:40
