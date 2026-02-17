В этот день бакинское метро будет работать в усиленном режиме

Бакинский метрополитен продлит режим работы на один час в связи с матчем между «Карабахом» и английским «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что на основании обращения Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) и в соответствии с планом мероприятий метрополитена по случаю проведения в столице массовых мероприятий, в ночь с 18 на 19 февраля все станции метро будут открыты для входа пассажиров до 01:00.

Особые меры безопасности будут приняты на станции «Гянджлик», расположенной вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. Здесь будет введен усиленный режим работы и привлечена дополнительная рабочая сила.

При необходимости на линию будут выпущены резервные поезда. Несмотря на то, что для движения поездов определен специальный график, в целом осенне-зимнее расписание останется в силе.

Контроль также будет усилен на станциях «Нариманов» и «28 Мая».