Учительница лицея «İdrak», раненная учеником, выписана из больницы
Женщина 1997 года рождения, госпитализированная 6 февраля в Клинический медицинский центр (КМЦ) бригадой скорой помощи из лицея «Идрак» в Бинагадинском районе, 16 февраля была выписана домой на амбулаторное лечение.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщил руководитель пресс-службы КМЦ Рузбех Мамед.
Напомним, что пациентке была проведена операция по извлечению инородного тела из области шеи. Сначала она находилась в отделении реанимации, а затем проходила стационарное лечение в отделении нейрохирургии.
Читайте по теме:
Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО
Что скрывается за поступком ученика лицея «İdrak»?: возможные причины инцидента - ВИДЕО
Раненая учительница лицея «Idrak» отличалась высокими показателями - ФОТО