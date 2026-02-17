Учительница лицея «İdrak», раненная учеником, выписана из больницы

Женщина 1997 года рождения, госпитализированная 6 февраля в Клинический медицинский центр (КМЦ) бригадой скорой помощи из лицея «Идрак» в Бинагадинском районе, 16 февраля была выписана домой на амбулаторное лечение.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщил руководитель пресс-службы КМЦ Рузбех Мамед.

Напомним, что пациентке была проведена операция по извлечению инородного тела из области шеи. Сначала она находилась в отделении реанимации, а затем проходила стационарное лечение в отделении нейрохирургии.

