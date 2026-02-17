В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве под видом «выгодных кредитов» - ВИДЕО

Сотрудники Бинагадинского районного управления полиции задержали 22-летнего Гаджызейнала Гаджиева, подозреваемого в интернет-мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленник создавал в социальных сетях страницы, имитирующие официальные аккаунты небанковских кредитных организаций, и размещал на них ложные объявления о предоставлении кредитов под низкие проценты. В результате его действий пострадали десятки граждан, которые передавали ему персональные данные и перечисляли денежные средства.

После получения денег подозреваемый блокировал аккаунты и прекращал связь с потерпевшими. Общий ущерб оценивается как крупный.

В настоящее время расследование продолжается. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не передавать личные и банковские данные неизвестным лицам в интернете.