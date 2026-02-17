 Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы

First News Media11:28 - Сегодня
Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы

Сегодня в Бакинском военном суде был зачитан приговор гражданину Армении Рубену Варданяну, обвиняемому в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Решением суда Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы.

Отметим, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Поделиться:
1045

Актуально

Мнение

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену ...

Общество

Пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Азербайджане прогнозируют до 24 градусов тепла

Общество

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

Политика

В Баку проходит учебный курс НАТО - ФОТО

Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы

Азербайджан открыл безвизовый въезд для граждан Оман

Азербайджан присоединяется к Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей органами

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Ильхам Алиев: Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией сразу после внесения Ереваном изменений в свою конституцию

Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах

В Баку состоялась церемония официальной встречи Джей Ди Вэнса - ФОТО

Обнародован текст Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США

Последние новости

Пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:43

Приговор Шахину Шихлински вынесут в марте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

Агентство пищевой безопасности выясняет причины отравления детей в Гейгеле

Сегодня, 14:37

Армения и США обсудили направления укрепления военного сотрудничества

Сегодня, 14:25

Названа причина теплой погоды в Азербайджане в феврале

Сегодня, 14:10

Свидетель: Из горящего здания в Баку эвакуировано около 20 жителей

Сегодня, 14:05

Изменен приговор в отношении иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов

Сегодня, 13:57

Иран на переговорах потребовал от США полного снятия санкций - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:45

По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге «Баксол» допрошен свидетель в суде

Сегодня, 13:40

В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве под видом «выгодных кредитов» - ВИДЕО

Сегодня, 13:33

Представлен новый логотип Управления мусульман Кавказа

Сегодня, 13:25

В Азербайджане прогнозируют до 24 градусов тепла

Сегодня, 13:20

Является ли горевшее в центре Баку здание историческим памятником? - Официальный ответ

Сегодня, 12:55

В Баку проходит учебный курс НАТО - ФОТО

Сегодня, 12:50

Учительница лицея «İdrak», раненная учеником, выписана из больницы

Сегодня, 12:32

Вводятся штрафы за курение электронных сигарет на улицах и в общественных местах

Сегодня, 12:05

Торжество справедливости вне политических скидок. Суд вынес приговор Рубену Варданяну

Сегодня, 12:03

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

Сегодня, 11:47

В Азербайджане вводятся крупные штрафы за оборот и использование электронных сигарет

Сегодня, 11:43

В этот день бакинское метро будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 11:40
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36