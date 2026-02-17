Является ли горевшее в центре Баку здание историческим памятником? - Официальный ответ

Двухэтажный жилой дом на улице Льва Толстого в Сабаильском районе Баку, где произошел пожар, не является памятником, охраняемым государством.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Было отмечено, что возгорание произошло в здании, прилегающем к архитектурному памятнику местного значения (инвентарный номер 3493).

Согласно информации, в настоящее время на месте происшествия принимаются необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан и охраны территории, а также для создания условий беспрепятственной работы пожарно-спасательных сил.