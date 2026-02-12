 Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону | 1news.az | Новости
Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону

17:55 - Сегодня
Стало известно, кем является женщина из России, с которой Рамиз Мехдиев беседовал по телефону

В распространенном сегодня Службой государственной безопасности (СГБ) видеоматериале содержится фрагмент телефонного разговора бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехдиева с неизвестной женщиной.

Во время разговора Рамиз Мехтиев просит у женщины совета относительно передачи кому-либо подготовленного им письма об «изменениях в системе государственного управления» в Азербайджане — фактически о модели управления после государственного переворота.

Личность женщины в видеоматериале не раскрывается.

По информации, полученной AПA, эта женщина работает в Российской академии наук (РАН) и выступала посредником в контактах Р.Мехдиева с российскими силовыми структурами.

Источник сообщил, что в период, когда Мехдиев занимал пост президента НАНА (2019–2022 годы), он поддерживал связь со своими кураторами в России именно через агентурную сеть силовых органов в РАН.

Отметим, что 19 февраля 2022 года Рамиз Мехдиев был освобожден от должности президента НАНА. Всего за три месяца до этого — 25-26 ноября 2021 года он принимал в Баку делегацию во главе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. Мехдиев лично встречал гостей в Международном аэропорту Гейдара Алиева, а на встрече, состоявшейся в НАНА, ему была вручена памятная медаль РАН.

Факт наличия у российских разведывательных органов (в частности, ФСБ) мощных механизмов контроля и агентурной сети в Российской академии наук и других научных учреждениях неоднократно отмечался в международных СМИ и расследованиях. Эта система сохранилась еще со времен СССР, и иногда сотрудники разведки действуют в РАН в качестве «консультантов» или «экспертов». По словам источника, женщина, с которой поддерживал связь Рамиз Мехдиев, является одним из таких «экспертов».

