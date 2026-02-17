В Азербайджане вводятся крупные штрафы за оборот и использование электронных сигарет

В Азербайджане устанавливаются штрафы за использование, импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение в целях сбыта электронных сигарет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в связи с этим в Кодекс об административных проступках добавляются новые статьи.

Согласно новой статье, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение в целях сбыта электронных сигарет и их компонентов предусмотрена конфискация товаров, ставших непосредственным объектом административного проступка, а также наложение штрафов: на физических лиц в размере от 350 до 500 манатов, на должностных лиц - от 1650 до 2200 манатов, на юридических лиц - от 4000 до 5000 манатов.

В случае принятия закона предусматривается его вступление в силу с 1 апреля.